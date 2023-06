NANCARE® MAMA LACTO+™ - wsparcie mamy od 1. dnia po porodzie

Aby podarować dziecku, to co najlepsze

Mleko Mamy to wyjątkowy pokarm stworzony przez naturę. Zawiera składniki, które pozwalają Dziecku zdrowo rosnąć i rozwijać się (np. laktozę, zdrowe tłuszcze i wysokiej jakości białko), a także substancje pomagające w budowaniu odporności (oligosacharydy mleka kobiecego – HMO). Skład mleka – jego kaloryczność, zawartość składników odżywczych i wody, dopasowuje się do potrzeb Maluszka – jego płci, wieku, a nawet pory dnia i pogody. Mleko Mamy wspiera prawidłowy rozwój dziecka, chroni przed infekcjami i alergiami, zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości nadwagi i otyłości. A u mamy wspiera szybszą regenerację po porodzie, chroni przed nowotworami jajników i piersi, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Oprócz tegoiędzy mamą a dzieckiem. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) karmienie piersią powinno trwać minimum 6 miesięcy.