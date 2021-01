Naomi Biden. Wnuczka prezydenta USA zachwyciła kreacją podczas inauguracyjnego przyjęcia

Joe Biden często podkreślał, że uwielbia ich wszystkich. Jest to w pełni odwzajemniona miłość. Podczas jednego z wywiadów dwie wnuczki przyznały, że dziadek dzwoni do nich praktycznie codziennie. "Jeśli nie dzwoni, to znaczy, że coś jest nie tak. Zawsze dzwoni z tą samą energią, nawet jeśli dopiero co udzielił 50 wywiadów" - podkreśliły.