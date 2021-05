Naomi Campbell została matką w wieku 50 lat. Marzyła o tym od dekady

Jakiś czas temu w swoim podcaście "No Filter with Naomi" [Bez filtra z Naomi – ang.] powiedziała, że macierzyństwo jest dla niej priorytetem, ale nie zamierza się spieszyć – chciała tego w odpowiednim dla siebie momencie. – Myślę o dzieciach cały czas – wyjaśniła magazynowi "Evening Standard". – Sądzę, że dzięki nauce mogę mieć je, kiedy zechcę – dodała. Jeszcze 2 lata temu stwierdziła natomiast: "To jeszcze nie ten czas. Zobaczę, co przyniesie mi wszechświat".