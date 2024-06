"Fala wstydu". Nie wiedziała, że tak objawia się menopauza

Naomi Watts, znana m.in. z takich produkcji, jak "The Ring", "21 gramów", "Niemożliwe" czy remake'u filmu "King Kong", w najnowszym wywiadzie dla "People" opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z menopauzą. Choć zwykle rozpoczyna się między 45 a 55 rokiem życia kobiety, Watts przyznała, że u niej cały proces rozpoczął się w wieku 36 lat, co było dla niej całkowitym zaskoczeniem.

Jak mówiła w rozmowie z "People", pierwsze symptomy menopauzy były dla niej szokiem. "Moja historia zaczęła się tak wcześnie. To było szokujące, zalała mnie fala wstydu i wpadłam w panikę" - przyznała szczerze.

Watts postanowiła stworzyć własną linię produktów dedykowanych kobietom w okresie menopauzy. "Czułam wstyd, strach i wątpliwości. Wiem, że wiele kobiet przechodzi przez to samo" - stwierdziła. "Miałam wiele obaw, zanim założyłam firmę, jednak potem uświadomiłam sobie, że każda kobieta dojdzie do tego punktu. Dlaczego więc nie mamy lepszej opieki?" - komentowała.

Przyznała też, że cieszy się z rosnącej świadomości i otwartości na dyskusję o menopauzie, także tej przedwczesnej. "Kobiety rozmawiają o tym ze swoimi córkami i młodszymi pokoleniami ze znacznie większą otwartością, niż w moim pokoleniu" - powiedziała. Zaapelowała też do kobiet, by nie obawiały się przekwitania. "Nie bój się, wyprzedź to" - dodała.