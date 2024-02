Klasyka z ekstrawaganckim twistem. Naomi Watts zachwyciła

Naomi Watts nie można odmówić wyczucia stylu. Nawet jeśli aktorka decyduje się na monochromatyczną stylizację, wybiera kreacje, które prezentują się zjawiskowo. Watts po raz kolejny udowodniła, że czerń również może błyszczeć. Suknia, w której gwiazda pojawiła się na 30. ceremonii rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych to prawdziwy majstersztyk.

Naomi Watts świetnie czuje się w czerni. Wieczorowych sukni w tym kolorze w jej garderobie nie brakuje. Aktorka uważnie śledzi, co w modzie piszczy, na co świetnym dowodem jest ostatnia stylizacja.

Suknia aktorki składała się z prześwitującej góry, wykończonej delikatnym haftem. Lekko bufiaste rękawy oraz kołnierzyk nadały całości wyjątkowego charakteru. Wzór pojawił się też u dołu kreacji, w której prześwity zaczynają się nieco nad kolanami. Całość prezentuje się niepowtarzalnie. Watts dobrze zdawała sobie sprawę, że suknia mówi sama za siebie. Z tego też względu dodatki ograniczyła do minimum - korespondujących kolczyków i klasycznej kopertówki.

