Menopauza zmieniła jej seks. Przeżywa wielokrotne orgazmy

Menopauza jest fizjologicznym okresem przejściowym w życiu każdej kobiety, kończącym wiek prokreacyjny i rozpoczynającym proces starzenia. Naturalnie zaczyna wtedy wygasać aktywność jajników, spada poziom estrogenów, a przez to często też libido.

Wiele kobiet odczuwa wtedy zmienność nastrojów, nagłe uczucia gorąca, a przez zmiany, jakie często zachodzą w ciele i większą trudność w zgubieniu zbędnych kilogramów, spada także poczucie atrakcyjności. To dodatkowo przytłacza i powoduje, że niektóre kobiety zaczynają rezygnować z seksu.

Jak mówiła w rozmowie z Wysokimi Obcasami aktywistka anty-ageizmu i edukatorka menopauzalna Aleksandra Laudańska, sama mierzyła się w czasie menopauzy z wieloma dolegliwościami, jak ból ciała, spadek libido czy suchość pochwy. Zmieniła się jej sylwetka, co wpłynęło na jej pewność siebie.

- Podobam się sobie krąglejsza, lubię moje większe piersi, ale w perimenopauzie pojawiła się oponka, którą strasznie trudno zgubić. Ona nie pasuje do mnie - mówiła.

Jak tłumaczyła cytowana przez "Wysokie Obcasy" specjalistka ginekologii i położnictwa Agnieszka Nalewczyńska - spadek estrogenu powoduje suchość pochwy. To z kolei wpływa na jakość stosunku i może prowadzić do otarć i urazów, a w konsekwencji do częstych infekcji.