Polacy unikają "waniliowego" seksu. Lekarz mówi o korzyściach

Urozmaicenia mogą pomóc na nowo rozpalić namiętność w związkach z dłuższym stażem. Życie intymne to nie tylko przyjemność, lecz także budowanie i zacieśnianie więzi z partnerem.

Wspomniana nazwa odnosi się do skomplikowanej pozycji, która wymaga od partnerów sporej elastyczności. Kobieta musi położyć się na boku i wyprostować nogę znajdującą się bliżej podłoża, a drugą lekko zgiąć i przyciągnąć do klatki piersiowej.

Mężczyzna natomiast musi klęknąć za partnerką w taki sposób, aby jej wyprostowana noga znalazła się pomiędzy jego nogami. Gdy dochodzi do zbliżenia, partner chwyta zgiętą nogę partnerki jedną ręką, a drugą trzyma tuż nad biodrem kobiety. W tak przyjętej pozycji mężczyzna zaczyna lekko unosić partnerkę, która podtrzymuje się dłonią. Trzeba przyznać, że w takim układzie trudno o skupienie na samej przyjemności, gdyż musimy poświęcić uwagę na dość skomplikowaną technikę.

Seksuolog Andrzej Gryżewski w rozmowie z Wirtualną Polską zauważył, że Polacy unikają waniliowego seksu - a szkoda. Może on przynieść dużo więcej przyjemności niż mechaniczny seks.

