Popularny "zamiennik" seksu. "Zwykle kończy się sukcesem"

Na udany stosunek seksualny składa się wiele czynników. Niestety zdarza się, że same chęci w tym przypadku nie wystarczą. Czasami potrzebny jest odpowiedni nastrój, wiedza na temat upodobań partnera, a nawet umiejętności. Nic dziwnego, że wiele osób zamiast seksu z drugą połówką, stawia na masturbację. Seksuolog Michał Sawicki w rozmowie ze "Zwierciadłem" zdradził, co za tym stoi.

"Seks teraz stał się przedsięwzięciem. Nie jest to przyjemność, której po prostu mogę doświadczyć, ale coś, w co muszę zainwestować czas i energię. W gabinecie często słyszę, że do seksu trzeba się przygotować" - zdradził Michał Sawicki. Z kolei w przypadku masturbacji osiągnięcie orgazmu uzależnione jest wyłącznie od nas samych.