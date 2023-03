Napisał, że większość źle używa przegródek do oddzielania zakupów. Pracownicy supermarketu odpowiedzieli

Wydawać by się mogło, że zrobienie zakupów w supermarkecie to nieszczególnie wymagające zadanie. Ostatnio jednak, meteorolog i prezenter prognozy pogody Ryan Vaughan podzielił się z obserwatorami zdjęciem, na którym zaprezentował, jak - jego zdaniem - powinno się używać przegródek do oddzielania zakupów, jakie można znaleźć przy każdej kasie w sklepie samoobsługowym.

Napisał, że większość źle używa przegrody na zakupy

"Dziś w sklepie zauważyłem, że niektórzy z was nie wiedzą, jak używać rozdzielacza" - napisał. Jak twierdzi mężczyzna - przegroda kasowa powinna być umieszczona pionowo na taśmie, nie poziomo, dzięki czemu zadziała czujnik i będzie można zachować dystans. "Niektórzy z was używają tego jako ogrodzenia prywatności" - dodał i zamieścił zdjęcie ilustrujące to, o czym mówi.

Pod postem pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Wielu internautów podkreślało swoje zaskoczenie, a sporo osób sceptycznie podeszło do rad autora zdjęcia.

"Może lepiej umieścić to po przekątnej? Czujnik też zareaguje, ale będzie więcej miejsca na zakupy kolejnej osoby" - pisali. Pojawiły się też głosy pracowników supermarketów, którzy nie zgadzali się z teorią prezentera. Jak podkreślił jeden z nich - pracownikowi wystarczy, że widzi rozdzielacz, co jest dla niego informacją, gdzie kończą się zakupy, które same aktywują zatrzymujący taśmę czujnik.

Niektórzy stwierdzili, że przedstawiony przez mężczyznę sposób zwyczajnie wydłuża kolejkę i uniemożliwia rozpoczęcie wykładania towaru na taśmę przez kolejnego klienta. "Możesz powiedzieć, że jesteś singlem i nie robisz zakupów dla całej rodziny" - komentowali.

Reakcja jednej z sieci supermarketów

Vaughan, widząc jak wiele reakcji wywołał jego post stwierdził, skomentował, że "nie trzeba wiele, by rozpalić świat". Do jego sugestii odniosła się w rozmowie z news.com.au jedna z sieci supermarketów.

Jak przekazał jej rzecznik, kupujący mogą używać rozdzielacza zakupów w dowolny sposób. "Członkowie zespołu zawsze zapewniają przyjazną obsługę klienta, niezależnie od preferowanej przez niego metody umieszczania na taśmie przekładki" - przekazano.

