Codziennie macała pieczywo w Biedronce. Zdziwiła się przy kasie

Kasjerzy patrzą i nie wierzą

Największe sieci kuszą "świeżo wypiekanym" pieczywem, choć nie wszyscy zdają sobie sprawę, co to oznacza. Rumiane bochenki "prosto z pieca" zostają wstępnie upieczone i zamrożone, a następnie trafiają do chłodni, gdzie czekają nawet pół roku, zanim trafią do konsumenta. Zamrożone pieczywo jest jedynie podpiekane w sklepowych piecach.