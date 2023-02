Pracują w dyskoncie. Ujawnili coś, o czym wielu klientów nie ma pojęcia

Nie tylko obsługa

Z ich dyskusji wynika, że obowiązkiem kasjera jest także rozładunek towaru. "To od sześciu do ośmiu palet dziennie" - wyliczają. Na każdą ma przysługiwać tylko 30 minut. "Żeby pracować w handlu, naprawdę trzeba mieć krzepę" - twierdzi jeden z nich. Dostawy mają być realizowane aż cztery razy w tygodniu, co oznacza nieustanne zapełnianie półek.