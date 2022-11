Naprzeciw oczekiwaniom z linią premium sloggi

W sezonie AW22 sloggi wprowadziło linię S by sloggi Shadow. To ostatnie słowo nowoczesnej elegancji – nowa odsłona ponadczasowo subtelnego wyglądu. S by sloggi Shadow to kolekcja, która jest pełna zaskakujących niespodzianek: tkanina jest niezwykle gładka i subtelna w dotyku i zapewnia lekki połysk, który z pewnością przyciągnie wzrok. Klasyczna koronka została odświeżona dzięki graficznemu wykończeniu połączonemu z siateczkowym brzegiem. Ten współczesny krój tworzy ekskluzywny wygląd, który wymaga zaprezentowania.