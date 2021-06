Narcyz jest zamknięty w bańce. "Tak naprawdę nie wie, kim jest"

W dużym uproszczeniu oczywiście można by to tak ująć, ale musimy pamiętać, że w przypadku narcyza widzimy to, co jest na zewnątrz, obraz, który ten człowiek przedstawia. On się bardzo skrupulatnie kreuje. Z narcyzami mamy problem, ponieważ panuje pewna niejasność w ocenie tego, kto właściwie jest narcyzem i co mamy na myśli, gdy używamy tej kategorii. Z czym innym mamy do czynienia, gdy 13-latek stoi przez godzinę przed lustrem, poprawia włosy i wnikliwie przygląda się każdej części swojej garderoby, a z czym innym, gdy wszystko to robi 30-letni mężczyzna. W pierwszym wypadku nie ma mowy o zaburzeniu, a o etapie w rozwoju.