Kim są dziewczyny pracujące na sex kamerkach? - W pandemii straciłam pracę w gastronomii, weszłam na kamerki, zostałam

ABC Camgirl

Żeby zostać camgirl potrzebne jest tylko łącze internetowe i działająca kamerka w laptopie. W sieci można znaleźć dużo darmowych poradników, które szczegółowo opisują, jak prawidłowo przygotować pokój i sprzęt do streamowania. Potem należy się zalogować na jednym z popularnych erotycznych portali. Osoba, która chce bliżej poznać camgirl musi wykupić żetony, które potem wymieni na różnego rodzaju "usługi". Właścicielka kamerki określa zakres swojej działalności i cennik. W praktyce wygląda to tak, że za kilkadziesiąt złotych, camgirl zrobi właściwie wszystko. W menu zazwyczaj znajdziemy striptiz, sterowanie erotyczną zabawką, masturbację. Co odważniejsze dziewczyny proponują także "zdalny" seks analny. Do wyboru, do koloru. Największe gwiazdy portalu, "wyciągają" nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie.