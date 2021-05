Wszechmocne. Nie mogła znaleźć dobrej szkoły dla córki z zespołem Downa. "Arkę Noego" stworzyła sama

Istnieje wiele szkół, które mają wspierać dzieci z niepełnosprawnościami. Fundacja wybrała szkołę przysposabiającą, bo jest to taka szkoła, która pomoże dzieciom, a potem młodzieży wejść w dorosłość. - Nie otrzymają konkretnego fachu, ponieważ z założenia są to osoby, które na co dzień nie funkcjonują samodzielnie. Potrzebują one wsparcia asystenta - opowiada. Fundacja liczy na pozytywny finał, rozmowy z Urzędem Miasta w Katowicach trwają, dotyczą dzierżawy lub kupna gruntu pod rozbudowę szkoły. - Czas nas goni, dzieci rosną, potrzeby się zwiększają - podsumowuje Skorupa-Grajner, a że czas jest na wagę złota, co do tego nie ma wątpliwości, bo na co dzień wychowuje pięć córek, pracuje w fundacji i szkole i wciąż znajduje energię na nowe projekty.