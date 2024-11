Narożna wskoczyła w mini z połyskiem. Flesz zrobił swoje

Nie stroni od wycięć, prześwitów i błysku. Na scenie Magdalena Narożna lśni niczym milion dolarów, na co dzień wybiera raczej sportowy styl. Ostatnio na Instagramie wokalistki pojawiło się nagranie z błyszczącą mini w roli głównej.

Narożna wybrała króciutką sukienkę bez ramiączek, ale z frędzlami, które odbijały światło. Kreacja mieniła się w blasku fleszy. Trzeba przyznać, że lampy błyskowe zrobiły robotę. Uzupełnieniem stylizacji były srebrne szpilki oraz pokaźna biżuteria, która przyciągała spojrzenia. Taki strój to opcja raczej dla odważnych kobiet, które lubią bawić się modą.

Pod najnowszym postem gwiazdy disco polo posypały się komplementy. "Rewelacyjnie", "Madziu lepiej ci w długich włosach", "Pięknie", "Cud malina", "Ale czad" - czytamy w sekcji komentarzy. Jedna z internautek porównała Narożną do polskiej aktorki.

