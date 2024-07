Już tak nie wygląda. Narożna przeszła metamorfozę

Magdalena Narożna to jedna z najpopularniejszych gwiazd disco polo. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi aktywnie działa też w mediach społecznościowych. Instagramowy profil artystki obserwuje ponad 230 tys. osób. Narożna dzieli się nie tylko kadrami zza kulis i nagraniami z koncertów. Ostatnio zrelacjonowała wizytę w salonie fryzjerskim i pochwaliła się internautom swoją nową fryzurą.

"Wracam" - napisała Magdalena Narożna pod najnowszym postem na Instagramie. Gwiazda disco polo wrzuciła fotkę w nowej fryzurze i zapytała fanów, co myślą o jej metamorfozie. To powrót do cięcia sprzed lat.