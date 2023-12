Narzeczony księżniczki wywołał skandal. Wzywa do egzorcyzmów?

Norweska gazeta "VG" szybko nazwała Durka Verretta "szarlatanem", który "przekroczył granicę". Co na to sam zainteresowany? Przyszły mąż księżniczki Marty Ludwiki odniósł się do oskarżeń, twierdząc, że ludzie "nie rozumieją jego nauk" i nie każdy może osiągnąć taki poziom duchowy, jak on. Zaprzeczył też, że wzywa kogokolwiek do egzorcyzmów.