Ludzie + 2 czuuXmarkowe ubrania Klaudia Stabach 06-02-2020 (16:18) Nastolatki w ubraniach za kilkadziesiąt tys. zł. Nagranie podbija sieć Grupka nastolatków pokazuje do kamery ubrania, które ma na sobie. Ceny padające z ich ust mogą wprawić w osłupienie. CzuuX - autor nagrania - twierdzi, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego i apeluje do internautów, aby powstrzymali się od hejtowania jego rówieśników. Pokazaliśmy wideo warszawiakom i poprosiliśmy o opinię. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niektórzy ankietowani nie kryli zaskoczenia (Youtube.com) Co prawda jednak pomysł na zaczepianie przechodniów i zadawanie im pytania: "How much is your outfit?" (Ile kosztuje twoja stylizacja? - przyp. red.) pojawił się już kilkanaście miesięcy temu. I to za oceanem. Jednak w Polsce tego typu treści dopiero od niedawna przebijają się do szerszego grona internautów. "Buty Dior – cztery tysiące, skarpetki Balenciaga – czterysta złotych, pasek LV – dwa tysiące…" – wylicza dumnie do kamery jeden z grupki nastolatków, która zebrała się pod warszawską galerią handlową Złote Tarasy. Chłopcy na oko są w wieku 13-17 lat, ale noszą na sobie ubrania marek z najwyższej półki cenowej, o których przeciętnie zarabiający Polak może jedynie pomarzyć. Autorem nagrania jest młody youtuber występujący pod pseudonimem czuuX, który m.in. jeździ po Polsce i pyta swoich rówieśników o to, ile są warte ich stylizacje. Najnowszy odcinek czuuXa z Warszawy przebił jego wszystkie dotychczasowe materiały z tej serii. Nie ma co się dziwić, w końcu większość nastolatków z nagrania stwierdziła, że ma na sobie stylizacje za piętnaście, dwadzieścia, a nawet i trzydzieści tysięcy zł. - Nie mam wpływu na to, kto przyjdzie, jak będzie się zachowywał, ani za ile będzie ubrany. Jestem tylko osobą, która chce to pokazać - wyjaśnia czuuX w rozmowie z WP Kobieta. W komentarzach można znaleźć cały wachlarz opinii. Od podziwu zabarwionego nutką zazdrości, poprzez krytykę próżnego stylu życia, aż po zarzuty afiszowania się podróbkami. W związku z tym przeszliśmy się z kamerą wokół Złotych Tarasów, tam, gdzie kilka dni temu młodzi ludzie prezentowali swój tekstylny majątek, i zapytaliśmy przechodniów o ich zdanie. Co ciekawe, jeden z nich zna bohaterów z wideo czuuXa i wyjaśnił, skąd mogą mieć tak drogie ubrania. Zapytaliśmy czuuXa, czy jego zdaniem ubrania nastoletnich chłopców były oryginalne. - Nie jestem fachowcem, ale ufam tym ludziom. Oczywiście mogła przewinąć się jakaś podróbka, ale to raczej sporadyczne przypadki - podkreśla. Na końcu autor prosi, żeby nie oceniać pochopnie bohaterów z ostatniego odcinka. - Nie możemy z góry stwierdzić, że te osoby nie pracują. Wielu moich rówieśników wykonuje różne prace w rodzinnych firmach lub wykminili sobie jakiś sposób na zarabianie pieniędzy w młodym wieku. Równie dobrze może być tak, że po prostu chłopaki długo odkładały pieniądze, żeby kupić sobie wymarzony ciuch. Jedni wydają pieniądze na głupoty, drudzy na edukację, a jeszcze inni chcą "dobrze" wyglądać - analizuje 18-letni youtuber. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują