Nasyp i włóż do lodówki. Po brzydkim zapachu nie będzie śladu

W okresie świątecznym, gdy przygotowujemy wiele potraw, w tym z ryb, nasza lodówka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów. Jak się ich pozbyć? Warto skorzystać ze sprawdzonych sposobów, które mogą pomóc w utrzymaniu neutralnej woni we wnętrzu urządzenia. Przyda się niezawodny produkt do wypieków, ale nie tylko.

Dlaczego w lodówce pojawia się brzydki zapach?

Nieprzyjemny zapach w lodówce może być efektem wielu czynników. Najczęściej pojawia się w wyniku (często nieświadomego) przechowywania zepsutej lub przeterminowanej żywności. Nawet niewielka ilość psującego się jedzenia potrafi zanieczyścić całą przestrzeń.

Innym powodem są resztki jedzenia, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed włożeniem do lodówki. Otwarty pojemnik z sałatką czy niezabezpieczony kawałek cebuli mogą wydzielać intensywne aromaty, mieszając się ze świeżymi produktami.

Wilgoć to kolejny sprzymierzeniec brzydkich zapachów. Zbyt wysoka wilgotność wewnątrz lodówki sprzyja rozwojowi pleśni i bakterii, co prowadzi do gromadzenia się nieprzyjemnej woni. Jeśli uszczelki drzwi są uszkodzone, może to pogłębiać problem.

Czysta lodówka to podstawa

Pierwszym krokiem jest dokładne sprzątnięcie wnętrza lodówki. Usuń wszystkie produkty i wyczyść półki oraz ścianki ciepłą wodą z kroplą płynu do mycia naczyń. Zwróć szczególną uwagę na zakamarki, gdzie mogą gromadzić się resztki jedzenia, które z czasem gniją i pleśnieją.

Kolejnym etapem jest zastosowanie naturalnych pochłaniaczy zapachu. Możesz użyć sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Substancje zawarte w tych produktach doskonale pochłaniają nieprzyjemne aromaty.

Domowy pochłaniacz zapachu

Soda oczyszczona to jeden z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie przykrego zapachu z lodówki. Jej właściwości absorpcyjne sprawiają, że doskonale radzi sobie z neutralizowaniem nieprzyjemnych aromatów.

Aby skorzystać z tego prostego triku, wystarczy wsypać 4-5 łyżek sody oczyszczonej do otwartego pojemnika i umieścić go w lodówce. (Sodę możemy zastąpić proszkiem do pieczenia). Domowy pochłaniacz zapachu nie tylko usunie przykrą woń, ale będzie też zabezpieczał przed nadmierną wilgocią pojawiającą się wewnątrz chłodziarki. Po kilku godzinach zauważysz różnicę.

Równie skuteczną metodą jest umieszczenie w lodówce kilku kawałków cytryny lub limonki. Wystarczy, że położymy na półce lodówki rozkrojony owoc lub samą jego skórkę. Wyjątkowo intensywny aromat cytrusów sprawi, że po otworzeniu drzwiczek będziemy czuć wyłącznie świeżość, a przykry zapach zniknie niemalże od razu.

