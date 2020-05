Nasze stopy je uwielbiają. Espadryle na wiosenne spacery

Wygodne, modne, niedrogie — espadryle

Espadryle to jedne z najfajniejszych i najbardziej rozpoznawalnych płaskich butów na ciepłe dni. Nosimy je od maja nawet do końca września w różnych odsłonach. Na teraz przydadzą się modele wsuwane i sznurowane na płaskiej podeszwie lub platformie, natomiast latem sandały i buty z wycięciami.

Niedrogie i uniwersalne espadryle to buty dla ciebie i dla całej rodziny. Ich zalety to lekkość, neutralny styl i często cholewka. Chłodne majowe dni nie zawsze pozwalają na to, aby nosić takie cieńsze, łatwo przemakające buty, ale wystarczy odrobina słońca, aby espadryle sprawdziły się jako idealne obuwie na spacer po parku.