Natalia Klimas miała iść z mężem na randkę. Gdy go zobaczyła, puściły jej nerwy

"Wszystkiego człowiek musi przypilnować"

Natalia Klimas wyznała, że zachowanie męża niestety wyprowadziło ją delikatnie z równowagi. Aktorka poświęciła nieco czasu na to, by odpowiednio przygotować się do wyjścia i celebrować wspólną chwilę relaksu, jak tylko najlepiej potrafi. Na wyjątkowy wieczór postanowiła ubrać się w równie wyjątkową stylizację. Klimas wybrała szerokie dzwony, niezwykle modne w tym sezonie, koszulę w drobne kropki oraz elegancką marynarkę oversize w beżowym odcieniu. Nie zabrakło również ciekawej biżuterii - duże pierścionki z połyskującymi oczkami prezentowały się znakomicie. Całości dopełniły kolczyki koła z ciekawymi wykończeniami. Mikołaj Bober jednak się nie popisał, gdy mowa o odświętnym stroju, co oczywiście nie umknęło uwadze jego żonie.