Róż na pięć sposobów. Natalia Klimas odczarowuje jego przeszłość

Jego życiorys przypomina jazdę rollercoasterem. Ileż to mu się dostało na przestrzeni ostatnich lat... Najpierw uchodził za kiczowaty symbol lalki Barbie, a następnie trafił na długi czas do landrynkowej szafy infantylnej dziewczynki. Później uderzył jak grom z jasnego nieba w postaci fuksji oraz pudrowego różu. I to był punkt zwrotny w jego karierze – od tego momentu stał się nie tylko ulubieńcem stylu glamour, ale także przedstawicielek nowoczesności ceniących sobie nutę retro. W tym – Natalii Klimas. Róż to prawdziwy kameleon wśród kolorów, którego największą zaletą jest wszechstronność.