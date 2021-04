Natalia Kukulska ma plan. Chce zaangażować syna Krzysztofa Krawczyka

Zaraz po ogłoszeniu smutnej wiadomości do mediów o śmierci Krzysztofa Krawczyka. W social mediach zaczęły pojawiać się kondolencje i wspomnienia związane z muzykiem. Także Natalia Kukulska opisała w kilku zdaniach swoją relację ze zmarłym artystą. Wstawiła pamiątkowe zdjęcie z 1979 roku, na którym widać ją, jej rodziców oraz Krzysztofa Krawczyka.

Kukulska ma pomysł na piosenkę

Piosenkarka nie ukrywała, że bardzo zasmuciła ją informacja o odejściu Krawczyka. Choć nie utrzymywali ze sobą tak bliskiej relacji, jak kiedyś, cały czas był bliski jej sercu – lubił rozmawiać z nią o jej rodzicach. Wiele wskazuje na to, że Kukulska planuje w niedalekiej przyszłości wykonać specjalny utwór dedykowany pamięci Krawczyka.

Podobno gwiazda zamierza zaprosić do współpracy Krzysztofa juniora, dzięki czemu oboje oddadzą hołd legendzie sceny muzycznej. Według "Na żywo", piosenkarka chce spełnić dawne marzenie syna Krawczyka, który chciał z nim nagrać płytę.

"Jego szansą na rozwój kariery miała być płyta nagrana wspólnie z tatą, ale nie doszło do tego. Natalia rozumie jego żal do losu i poczucie krzywdy. Chciałaby, aby wspólnie stworzyli utwór, który upamiętniłby ich rodziców. To dla niej ważne. Wie, że Krawczyk przyjaźnił sie z jej rodzicami. Cenił Annę Jantar i twórczość Jarosława Kukulskiego" - czytamy w tygodniku.