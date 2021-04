Trudne relacje Anny Samusionek z córką. Po latach odbudowały więź

Aktorka rozwiodła się bez orzekania o winie i wydawało się, że cała sprawa została polubownie zakończona. Jednakże wciąż nie potrafili porozumieć się w sprawie opieki nad ich małoletnią wówczas córką. Nie zamierzali także uczęszczać na terapię, która mogłaby rozwiązać ich problemy. W późniejszym czasie doszło do kolejnych dramatycznych wydarzeń.

Samusionek odbudowała relację z córką

Córka Anny Samusionek trafiła do domu dziecka w 2013 roku, po tym, jak uciekła od matki do ojca (wcześniej sąd odebrał mu prawa rodzicielskie). Sprawa znowu trafiła na wokandę, a historia aktorki ponownie była tematem numer jeden w polskich mediach. Samusionek pojawiła się także w programie "Uwaga", w którym ze szczegółami opisała swoje życie u boku Krzysztofa Zubera.

Samusionek regularnie zamieszcza w sieci zdjęcia z córką, a na dodatek Angelika nosi jej nazwisko. W październiku 2020 roku, aktorka zamieściła wpis, w którym zaznaczyła, że jej pociecha skończyła 18 lat. "To chyba najdziwniejszy dzień w życiu rodzica, matki... Gdy twoje dziecko formalnie przestaje być dzieckiem... A ty wciąż masz poczucie, że to słodkie, kochane... maleństwo" - napisała wówczas Samusionek.

