Bolesny sekret Krystyny Pawłowicz. To dlatego jest samotna

Młodość Krystyny Pawłowicz

Wielka miłość, wielka rozpacz

"Była szaleńczo zakochana w opozycjoniście z Wybrzeża. Była wtedy atrakcyjną młodą kobietą, ale nosiła się prawie identycznie, jak dziś. W porywie uczucia szybko spakowała się w jedną walizkę i pojechała do ukochanego na północ Polski. Ten, niestety nie odwzajemnił jej uczucia" – mówiła w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" koleżanka prawniczki.

