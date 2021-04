Agata Młynarska żegna "ciocię". Piękne słowa o aktorce Ewie Wawrzoń

Ewa Wawrzoń była cenioną aktorką teatralną i to właśnie głównie ze sceny była znana najbardziej. W swojej karierze występowała w wielu teatrach, ale co jakiś czas można było ją zobaczyć także w epizodycznych rolach filmowych i telewizyjnych. Ostatnią kreacją aktorki była postać Wnukowej w telenoweli "Plebania".

Młynarska oddała hołd Wawrzoń

Jak się okazuje bardzo dobrze Ewę Wawrzoń i jej męża znała Agata Młynarska. Niedługo po oficjalnym oświadczeniu o śmierci aktorki, dziennikarka postanowiła samodzielnie pożegnać "ciocię" - w ten sposób Młynarska zwracała się do Wawrzoń. Wstawiła nie tylko kilka zdjęć, ale wyjaśniła dokładnie charakter ich znajomości.

"Dziś zamknął się kolejny rozdział mojego dzieciństwa. Zmarła Ewa Wawrzoń, czyli ciocia Ewa. Mama mojej przyjaciółki Agnieszki z czasów szkolnych. […] Mieszkaliśmy wszyscy w wielkim, 14 piętrowym bloku przy ulicy Waliców 20. My na 14 piętrze, Agnieszka kilka pięter niżej. Bawiłyśmy się na klatce schodowej, pod zsypem, nasze mamy wychodziły do teatru, wieczorami spotykaliśmy się wszyscy, krążąc po sąsiedzku" - napisała dziennikarka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!