Natalia Kukulska wspomina ojca w 10. rocznicę śmierci. Wpis chwyta za serce

Natalia Kukulska wspomina ojca, Jarosława Kukulskiego

Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu Natalia Kukulska oddała hołd swojej matce. Odsłoniła mural poświęcony Annie Jantar, podzieliła się wspomnieniami i zaśpiewała dedykowane jej utwory. Część swojego występu poświęciła również zmarłemu w 2010 roku ojcu, Jarosławowi Kukulskiemu, na którego cześć wykonała piosenkę "Co powie tata".

Skomponowany przez Jarosława Kukulskiego w 1986 roku utwór wykonywała niegdyś mała Natalia. Teraz zrobiła to ponownie, a fragment występu opublikowała na swoim profilu na Instagramie w dniu 10. rocznicy śmierci ojca. "On śpi... Dziś mija już 10 lat. Ciągle żywy w sercu, obecny w pamięci i bliski. Dziś tęsknię tak samo mocno. I wiem, co powiedziałby tata" – napisała Natalia Kukulska.