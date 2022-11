Natalia Szroeder cała w czerni. Stylizacja jakby od niechcenia, a wyszło świetnie

Glany są idealne na jesień

Jeśli masz w swojej szafie glany, to teraz jest najlepszy moment, by wykorzystać je w swoich stylizacjach. Te buty są odporne na wilgoć i wiatr, dzięki czemu dobrze ochronią swojego właściciela przed niskimi temperaturami i deszczem. Dodatkowo są bardzo wygodnie, więc długie jesienne spacery w tym obuwiu na pewno będą przyjemnością. Ponadto dodadzą pazura i rockowego looku w każdej stylizacji. Tak jak pokazała to Natalia Szroeder, glany świetnie sprawdzą się w zestawach ze spodniami, ale nie tylko. Świetnie komponować się będą ze spódnicami o długości mini, midi i maksi.