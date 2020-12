Natalie Portman zadebiutowała w wieku 13 lat. " Bycie seksualizowaną przez media i widzów odebrało mi moją własną seksualność"

Natalie Portman zadebiutowała na wielkim ekranie w wieku zaledwie 13 lat. Wcieliła się w rolę Matyldy w filmie "Leon zawodowiec" w reżyserii Luca Bessona. Ta rola otworzyła jej drzwi do kariery. Dwa lata później zagrała nastolatkę będącą obiektem pożądania dorosłego mężczyzny. Aktorkę przytłoczył wykreowany wizerunek ponętnej kobiety. Do tego doszły uprzedmiotawiające komentarze w mediach. O tym co czuła i jak na to zareagowała opowiedziała w podcaście "Armchair Expert" Daxa Sheparda – cytowanym przez "Urodę Życia".