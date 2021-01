Natasza Urbańska o swoim podejściu do finansów. "Zawsze byłam bardzo oszczędną osobą"

Jak zdradziła w rozmowie z "Faktem" aktorka Natasza Urbańska szczególnie teraz przydają się wyniesione z domu przyzwyczajenia. "Zawsze byłam bardzo oszczędną osobą. Jak dostawałam pieniądze, to wcale nie chciałam ich wydawać. Do dziś chodzę po domu i obsesyjnie gaszę światła” – wyznała artystka. Dzięki temu mogła zaoszczędzić na małe przyjemności. "Jak zarobiłam pierwsze pieniądze, to kupiłam sobie białe kozaki. To był must-have każdej dziewczyny, marzyłam o nich. I do dziś pamiętam, jakie były piękne i jak o nie dbałam i ciągle je czyściłam" – przyznała.