Natasza Urbańska i róż od stóp do głów. Głośny trend nie ustaje w 2023?

Trend barbiecore powróci w 2023 roku ze zdwojoną siłą?

Wszystko za sprawą zapowiedzi filmu o lalce Barbie z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Lecz trend barbiecore został ostatnio przyćmiony mroczny trend gothcore, czyli jego absolutne przeciwieństwo. Inspiracją stał się serial "Wednesday". To idealny przykład na to, jak silnie popkultura oddziałuje na świat mody. Jednak wszystko wskazuje na to, że trend na landrynkowe stroje powróci. W końcu premiera filmu "Barbie" już latem 2023 roku. Nie ma wątpliwości co do tego, że Urbańska pokochała ten trend. Dodatkowym dowodem na to jest fakt, iż na halloween wokalistka przebrała się właśnie za lalkę Barbie.