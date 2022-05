Natasza Urbańska zachwyca wyglądem. Zdradziła, jak dba o urodę

Natasza Urbańska to 44-letnia aktorka, która ostatnio wcieliła się w rolę Anny w ekranizacji głośnego hitu Blanki Lipińskiej "365 dni: Ten dzień". Gwiazda od lat zachwyca urodą i nieskazitelną cerą. Jak o siebie dba? Co sądzi o operacjach plastycznych? Zdradziła to w ostatnim wywiadzie.