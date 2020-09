Natasza Urbańska zdradza sekrety swojego małżeństwa. Opowiedziała o początkach znajomości oraz wyjątkowym ślubie

Natasza Urbańska o swoim ślubie

Ona bardzo młoda ambitna aktorka, on doświadczony mężczyzna i reżyser w teatrze. Kiedy padła informacja o tym, że są razem, wielu nie dawało im cienia szansy. A oni pokazują, że różnica wieku to tylko mała przeszkoda, jeśli chce być się razem. Natasza Urbańska reżyserem zauroczyła się od pierwszego wejrzenia, on potrzebował więcej czasu.

"Ja wierzyłam w to, że on będzie moim mężczyzną. Jeszcze nie teraz, ale czułam, że on to ten ktoś. Ktoś wyjątkowy" –opowiadała zarumieniona. "Mnie [o zainteresowaniu ze strony Janusza Józefowicza] uświadomili rodzice. Kiedy on zadzwonił do nas do domu, bo nie było jeszcze komórek, a ja miałam matury. Mama powiedziała, że dzowni Janusz Józefowicz zapytać, jak mi poszły matury" – opowiada.