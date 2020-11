Nauczyciel brał udział w protestach. Grozi mu zwolnienie

Zachowanie tłumu "mogło doprowadzić do tragedii"

- Jest niedopuszczalne, że do takich akcji nauczyciele wykorzystują nieświadomą młodzież i również do nienawiści w stosunku do funkcjonariusza publicznego – podkreślała posłanka. - Nawołują na swoich portalach internetowych do agresji. Nie może być tak, że osoby będące funkcjonariuszami publicznymi namawiają cały czas do popełnienia przestępstwa młode pokolenie.