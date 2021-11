Nauczycieli jak na lekarstwo. Odeszli z zawodu albo poszli na zwolnienia

Udało się. Chłopak wyjechał do szkoły oddalonej 400 km od domu i z radością zaczął rok szkolny. - Szybko okazało się ze rzeczywistość jest inna, niż się spodziewaliśmy. Z relacji uczniów wynika ze nauczycielka biologii, która do tej pory przygotowywała uczniów do rozszerzenia z biologii, nie chciała wziąć kolejnej klasy, wiec otrzymali panią, która jeszcze do niedawna uczyła biologii w podstawówce – opowiada nam matka.