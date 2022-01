Nauczycielka nie wytrzymała. Pokazała, ile wynosi jej styczniowa wypłata

"To moja styczniowa wypłata za cały etat pracy w szkole publicznej, gdzie każdego dnia dzielę się tym, co kocham, tym, co wiem i tym, co we mnie najlepsze z przyszłością tego świata. Aha! "Polski Nowy Ład" przywitał nauczycieli niespodzianką, na moje konto wpłynęła niższa o 250 zł wypłata" - pisze Agnieszka Iwanicka.