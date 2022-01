Monika Miller sprzeciwia się "lex Czarnek". "Szkoła to nie miejsce do indoktrynacji"

Monika Miller jest celebrytką zaangażowaną politycznie i społecznie. Nie ukrywa swoich przekonań, a raczej głośno je wygłasza za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie tak dawno poparła protest pod hasłem "Ani jednej więcej", który dotyczył surowego prawa antyaborcyjnego ustanowionego w Polsce oraz protest przeciwko "lex TVN". Teraz w kolejnym instagramowym poście odniosła się do projektu "lex Czarnek", który już wkrótce trafi do drugiego czytania. Jest to nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zakładająca przede wszystkim oddanie znacznie większej kontroli nad tym, co się dzieje w szkołach, w ręce kuratorów.