Nauczycielka z Teksasu została oskarżona o molestowanie seksualne ucznia. Grozi jej dożywocie

Oświadczenie policji

Kobieta nie przyznała się jeszcze do winy i została zwolniona z aresztu za kaucją, której wysokość wyniosła 100 tys. dolarów. Bodine do tej pory nie udzieliła komentarza mediom.

Według aktu aresztowania, z policją skontaktował się dyrektor szkoły Tomball Intermediate School, w której uczyła 31-latka. Nauczycielka miała skarżyć się, że jest nękana przez byłego ucznia. Według niej chłopak miał grozić, że zrobi sobie krzywdę. Bodine utrzymywała też, że nielegalnie uzyskał dostęp do jej prywatnych zdjęć, które wykorzystywał, by ją szantażować.

"Do stosunków dochodziło również w klasie"

Inną wersję zdarzeń przedstawił wspomniany uczeń. Chłopak utrzymuje, że nauczycielka zaprzyjaźniła się z nim, grając w tę samą, sieciową grę wideo. Po jakimś czasie mieli zacząć pisać do siebie SMS-y, a następnie zaczęli wymieniać się zdjęciami i filmami, do których pozowali nago.

Uczeń zeznał, że regularnie przez dwa lata uprawiał seks z nauczycielką. Jak twierdzi, do stosunków dochodziło również w klasie oraz w samochodzie Bodine.

