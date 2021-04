Studentka z Nowego Jorku oblana kwasem. 21-latka walczy o zdrowie

Nafiah Fatima to 21-letnia studentka z Nowego Jorku, która w połowie marca przeszła prawdziwy horror. Pod własnym domem została zaatakowana przez obcego mężczyznę, a następnie oblana kwasem. Młoda kobieta walczy o powrót do zdrowia i ma nadzieję, że wkrótce tożsamość napastnika zostania ustalona przez policję.

Studentka doznała poważnych obrażeń twarzy, oczu, klatki piersiowej oraz ramion. Do zdarzenia doszło 17 marca tego roku na podjeździe do jej domu w Elmont. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji sąsiadki oraz rodziców ofiary, dziewczynę udało się w porę uratować. Obecnie jej rodzina założyła zbiórkę na GoFundMe, aby pomóc studentce w bolesnej rekonwalescencji.

Tragiczne zdarzenie pod domem

W oficjalnym komunikacie prasowym podanym przez Departament Policji hrabstwa Nassau, funkcjonariusze potwierdzili, że do napadu na młodą kobietę doszło około godziny 20:15 przed rezydencją przy Arlington Avenue w Elmont. Co prawda władze nie podały imienia ofiary, to sąsiadka i przyjaciółka studentki Shazia Anjum potwierdziła, że jest nią Nafiah Fatima.

Zgodnie z ustaleniami policji, Fatima szła podjazdem przy swoim domu, kiedy ktoś nagle podbiegł do niej od tyłu. Był to mężczyzna trzymający biały kubek wypełniony ciemną substancją. Policjanci ustalili także, że napastnik wylał zawartość na twarz kobiety, a następnie uciekł. Okazało się, że tą substancją był kwas.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną na domu sąsiada. Opublikowano je na stronie GoFundMe – widać na nim, jak Fatima razem z mamą wypakowują sprawunki z samochodu, a następnie idą w kierunku domu. 21-latka została zaatakowana dosłownie kilka kroków od drzwi wejściowych.

"Gdyby kwas dostał się do płuc Nafiah, mogłaby umrzeć. Nafiah krzyczała, co spowodowało, że kwas dostał się do jej ust, paląc jej język i gardło, przez co miała trudności z oddychaniem […] Gdyby jej rodziców nie było w domu, aby jej pomóc i od razu zadzwonić pod numer 911, nie udałoby się jej uratować" - powiedziała Anjum.

Studentka szybko została przetransportowana do pobliskiego szpitala, gdzie od razu została poddana leczeniu. Policja poszukuje świadków zdarzenia i prosi o pomoc w sprawie poszukiwania sprawcy. Podali rysopis napastnika, ale jest on zbyt ogólny. Przyjaciółka ofiary założyła stronę na GoFundMe, aby zebrać pieniądze na dalsze leczenie dziewczyny. Dotychczas zebrano ponad 180 tysięcy dolarów.

