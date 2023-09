Nauczycielka z Turcji pokazała obrazek. Widzisz całą liczbę?

W takim wypadku dobrze jest włączyć filtr, który chroni oczy przed zmęczeniem. Wystarczy wejść w ustawienia ekranu i znaleźć opcję zwykle ukrytą pod hasłem "ochrona oczu". Z początku, trudno będzie przyzwyczaić się do żółtego odcienia, jednak po kilku dniach wzrok przywyknie do innej barwy. Dzięki temu nie będą narażone na tak duży wysiłek, co przełoży się na ich dłuższą sprawność.