Naukowcy apelują do WHO. "Mówcie prawdę"

239 naukowców z całego świata napisało list otwarty do WHO. Pismo ma ukazać się w poniedziałek w magazynie "Clinical Infectious Diseases". Eksperci twierdzą, że "koronawirus może unosić się w aeorozolu wydychanym przez człowieka i wydzielanym w czasie mówienia - i prawdopodobnie poprzez powietrze może dochodzić do jego transmisji" - informuje CNN.