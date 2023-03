Naukowcy biją na alarm. Chodzi o torebki od herbaty

Polipropylen używany do produkcji torebek również jest substancją niebezpieczną. Nie wpływa na człowieka, jednak zagraża środowisku i zwierzętom. Kraje, takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone zabroniły używania polipropylenu do wytwarzania woreczków do parzenia herbaty. Co jest najlepszym materiałem na torebki do herbaty? Skrobia ziemniaczana lub celuloza.