Naukowcy obalili mit o kobiecym orgazmie. "To nie świadczy o doznawaniu przyjemności"

Ekspertka Amy Elizabeth Webb podkreśliła, że celem przeprowadzonych badań było lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób działa kobiecy orgazm. Przy okazji zgłębiania wiedzy na ten temat, zespół specjalistów obalił jeden z najczęściej pojawiających się mitów dotyczących kobiecego szczytowania. Badanie, które światło dzienne ujrzało w "The Journal of Sexual Medicine" pokazuje, że przez lata mieliśmy do czynienia z dezinformacją.