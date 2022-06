Porno kontra rzeczywistość. Eksperci: o kobiecym wytrysku mówi się ze wstydem

- Powiem więcej, osobiście znam związki, którymi się zajmowałem jako terapeuta, a które się z tego powodu rozpadły, bo dla mężczyzny było to nieatrakcyjne, nieestetyczne, on nie mógł tego znieść. Chodzili nawet do różnych specjalistów, ale nic z tego. A ona przecież nie miała wpływu na swoją fizjologię, co próbowałem mu tłumaczyć – dodaje Lew-Starowicz.