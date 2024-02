Dostaniesz nawet 5 tys. złotych kary. Wystrzegaj się

Dla posiadaczy działek ROD spalanie ogrodowych odpadów jest niedozwolone. Art. 30 Ustawy o odpadach wyraźnie zabrania przetwarzania odpadów poza przeznaczonymi do tego urządzeniami lub miejscami. Konieczne jest zatem zebranie bioodpadów i ich właściwe usunięcie, na przykład poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych . Istnieje jednak pewien wyjątek.

W niektórych gminach, gdzie nie ma organizowanej selektywnej zbiórki odpadów, w tym również bioodpadów, istnieje możliwość spalania odpadów roślinnych. Jednakże kluczowe jest przestrzeganie innych przepisów, takich jak te o ochronie przeciwpożarowej oraz współistnienia społecznego. Oznacza to, że możesz spalić gałęzie w swoim ogrodzie, pod warunkiem że w twojej gminie nie ma zbiórki odpadów, a także wykonasz to w sposób bezpieczny, kontrolowany i niezakłócający spokoju sąsiadów.

Warto wiedzieć, że niezastosowanie się do przepisów znajdujących się w kodeksie wykroczeń, może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 500 do nawet 5 tys. zł. W przypadku wywołania pożaru i naruszenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia, może grozić nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, jeśli spowodujemy zanieczyszczenie powietrza, co zaniepokoi sąsiada na tyle, że zdecyduje się on zgłosić sprawę na policję, będziemy musieli ponieść konsekwencje prawne i zapłacić 5 tys. zł.