Nawet umierający storczyk znowu zakwitnie. Oto trik prosto ze Szwecji

Kup przezroczysty wazon na storczyka

Warto zastosować pewien trik, którym podzieliła się w mediach społecznościowych oraz w gazecie "Expressen" Szwedka Helen Norvall. 34-letnia kobieta zdradziła, że jest ogromną miłośniczką storczyków, jednak jej roślina nie mogła zakwitnąć aż przez dwa lata. W końcu zdesperowana kobieta postanowiła wypróbować metodę z przezroczystym wazonem. Na czym ona polega? Wystarczy zaopatrzyć się w taki wazon, a następnie napełnić go do połowy wodą. Potem należy delikatnie wyciągnąć kwiat z doniczki, oczyścić korzenie przy pomocy miękkiej szczoteczki i przełożyć go do nowego naczynia.