Jak rozpoznać, że storczyk potrzebuje wody? Znamy prosty sposób

Naturalny nawóz dla storczyka

Choć storczyków nie podlewa się często, to za to dość obficie. Niektórzy polecają, by raz w tygodniu wsadzać te rośliny do kąpieli wodnej na około pół godziny. Można to zrobić w wannie, brodziku prysznica czy misce. Ważne jednak, by nie zamaczać liści. Istnieje również prosty trik związany z podlewaniem, który zapewni piękny wygląd kwiatów. Zamiast zwykłej wody wystarczy użyć wody z ugotowanego ryżu. Znajdują się w niej m.in. magnez, żelazo i fosfor, więc jest naturalnym nawozem.