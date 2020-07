Naya Rivera nie żyje. Lea Michele, "rywalka" z planu "Glee", złożyła jej hołd

O zaginięciu Nayi Rivery mówili wszyscy. Aktorka i piosenkarka wypłynęła w rejs z 4-letnim synem Joseyem, ale z niego nie wróciła. Chłopiec powiedział, że mama wskoczyła do wody i z niej nie wypłynęła. Po 6 dniach poszukiwań odnaleziono jej ciało. Wszystko wskazuje na to, że ratowała dziecko przed utonięciem.

– Naya prawdopodobnie znalazła się w wodzie wczesnym popołudniem, a powodem mogło być to, że łódź zaczęła dryfować. Podejrzewamy, że udało jej się wciągnąć syna z powrotem na łódź, ale nie miała dość sił, żeby uratować samą siebie– powiedział przedstawiciel służb William Ayub na zorganizowanej konferencji prasowej.

33-letnia Amerykanka światową popularnością zawdzięczała roli Santany Lopez w serialu "Glee". Dzisiaj jego obsada pogrąża się w żałobie. Część aktorów wstawiła zdjęcia i filmiki z Riverą na swoje instagramowe profile. Nie pokusiła się o to Lea Michele, największa gwiazda produkcji.

Po tym, jak została oskarżona o nękanie i rasizm w stosunku do współpracowników, przestała udzielać się w mediach społecznościowych. Gdy Rivera zaginęła, znów jej się dostało. Ludzie mieli do niej pretensje za to, że milczała. Michele wyraźnie nie wytrzymała tego hejtu, bo dezaktywowała konto na Twitterze.