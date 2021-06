Nazywają ją "najbardziej skąpą matką świata". Zorganizowała wesele córki za 2700 zł

Na polskich weselach obowiązuje zasada "zastaw się a postaw się". Przyjęcie ma być wystawne, chodźby rodzina miała się zadłużyć na wiele lat. Dlatego jest mało prawdopodobne, by podobna historia mogła mieć miejsce nad Wisłą. W emitowanym na antenie stacji telewizyjnej TLC programie pt. "So Freakin Cheap" pojawił się materiał o Shelley Watson, która sama nazywa siebie dusigroszem. Kobieta nie lubi szastać pieniędzmi, co udowodniła przy okazji organizacji wesela starszej córki - wtedy wydała ok. 3700 zł. Wiedziała, że stać ją na więcej, a raczej na mniej.